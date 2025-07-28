İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.



Yangına 4 Uçak ve 7 Helikopterle Müdahale Ediliyor

Yangın, saat 12.20 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi yakınlarında başladı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale kapsamında;

4 uçak

7 helikopter

25 arazöz

7 su ikmal aracı

4 dozer bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, alevlerin yayılmasını engellemek için havadan ve karadan eş zamanlı çalışma yürütüyor.

Otoyol Trafiğe Kapatıldı

Yangının etkilediği alanın yakınından geçen İzmir-Aydın Otoyolu’nun Gökdere çıkışı, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı alternatif güzergâh olarak Buca ve Torbalı yönlerine yönlendirildi.

Ekiplerin Çalışması Devam Ediyor

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için rüzgarın yönünü ve hızını da dikkate alarak müdahalesini sürdürüyor. Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam edecek.