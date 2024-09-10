İzmir’in Bornova ilçesinde, Mürselpaşa Bulvarı üzerindeki Hilal Köprü'de sağ şeritte meydana gelen araç arızası, trafikte aksamaya yol açtı. Arızalanan aracın bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri alınırken, aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalar sürüyor.
Trafik akışı değişti
Arızalı araç nedeniyle Mürselpaşa Bulvarı'nda geriye doğru trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk, akımın sonlandığı Yeşildere Caddesi Ballıkuyu mevkiinde hissediliyor. Bu nedenle, bulvarı kullanacak sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.
Yol kullanıcılarına önemli uyarı
Yol kullanıcılarının trafik durumunu göz önünde bulundurarak güzergahlarını planlamaları önem taşıyor. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.