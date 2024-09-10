İzmir’in Bornova ilçesinde, Mürselpaşa Bulvarı üzerindeki Hilal Köprü'de sağ şeritte meydana gelen araç arızası, trafikte aksamaya yol açtı. Arızalanan aracın bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri alınırken, aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalar sürüyor.

Trafik akışı değişti 

Arızalı araç nedeniyle Mürselpaşa Bulvarı'nda geriye doğru trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk, akımın sonlandığı Yeşildere Caddesi Ballıkuyu mevkiinde hissediliyor. Bu nedenle, bulvarı kullanacak sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

Narin Güran’ın amcasının ifadesi ortaya çıktı! Salim Güran neler dedi? Narin Güran’ın amcasının ifadesi ortaya çıktı! Salim Güran neler dedi?

Yol kullanıcılarına önemli uyarı

Yol kullanıcılarının trafik durumunu göz önünde bulundurarak güzergahlarını planlamaları önem taşıyor. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ