Bunlar da ilginizi çekebilir

Arızalı araç nedeniyle Mürselpaşa Bulvarı'nda geriye doğru trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk, akımın sonlandığı Yeşildere Caddesi Ballıkuyu mevkiinde hissediliyor. Bu nedenle, bulvarı kullanacak sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

İzmir’in Bornova ilçesinde, Mürselpaşa Bulvarı üzerindeki Hilal Köprü'de sağ şeritte meydana gelen araç arızası , trafikte aksamaya yol açtı. Arızalanan aracın bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri alınırken, aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalar sürüyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.