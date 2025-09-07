Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası yarın açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026–2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) ayrıntılarının basın toplantısıyla paylaşılacağını duyurdu.
Ekonomide yol haritası yarın açıklanıyor
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, OVP’nin yarın saat 09.00’da kamuoyuna duyurulacağını belirtti.
Programın öncelikleri
Yılmaz, programın odak noktalarını şu sözlerle açıkladı:
-
Dezenflasyonu sürdürmek
-
Dengeli büyüme sağlamak
-
Kalıcı sosyal refah oluşturmak
-
Depremin yaralarını tamamen sarmak
2026–2028 hedefleri
Orta Vadeli Program, 2026-2028 dönemine ilişkin temel bütçe büyüklüklerini ve yapısal reform gündemini kapsayacak. Ayrıca, 2025 yılına dair makroekonomik göstergeler de güncellenecek.
“Türkiye hedeflerine kararlılıkla ilerleyecek”
Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.