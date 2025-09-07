Türk Hava Yolları (THYAO) 12 yıl aradan sonra yeniden temettü dağıtıyor! Hisse başı ne kadar ödenecek?

Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Orta Vadeli Program, 2026-2028 dönemine ilişkin temel bütçe büyüklüklerini ve yapısal reform gündemini kapsayacak. Ayrıca, 2025 yılına dair makroekonomik göstergeler de güncellenecek.

Yılmaz, programın odak noktalarını şu sözlerle açıkladı:

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, OVP’nin yarın saat 09.00’da kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası yarın açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026–2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) ayrıntılarının basın toplantısıyla paylaşılacağını duyurdu.

