İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 27 Ağustos sabahı dağlık alanda üç çocuğunu öldüren ve bir çocuğunu ağır yaralayan baba Vesim Şimşek, hastanede hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 45 yaşındaki Vesim Şimşek, intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanmıştı.

Olayın detayları

Vesim Şimşek’in, sabah saatlerinde eşiyle ayrı yaşadığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Vesim Şimşek, çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira (14) ile birlikte Merkez Mahallesi’ndeki dağlık alana gitti. Burada, dört çocuğuna tabanca ile ateş eden Şimşek, ardından aynı tabancayla kendine ateş ederek ağır yaralandı. Cemre, Ceylin ve Nira olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hiranur ve Vesim Şimşek’in tedavisine başlandı.

Hiranur’un durumu ağır

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hiranur Şimşek ise, sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından anne Naciye Şimşek’in yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesine götürülerek burada defnedildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve detaylı incelemeler sürüyor.