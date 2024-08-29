Turgutlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bağ Bozumu Kurtuluş Şenlikleri kapsamında unutulmaz bir gece yaşadı. Antalya Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Nazım Hikmet'in kaleme aldığı "Bir Kurtuluş Savaşı Destanı Kuva-ı Milliye" isimli tiyatro oyunu, Turgutlulara tarihte bir yolculuk yaptırdı.

Etkinlik detayları ve yoğun ilgi

Seyirtepe Tesisleri Amfitiyatro'da gerçekleştirilen etkinlik, her yaştan Turgutlu'yu bir araya getirdi. Tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve birçok kişi duygu dolu anlar yaşadı.

Antalya Gençlik Tiyatrosu'nun profesyonel oyuncuları, oyunun her anında muazzam bir performans sergileyerek izleyicileri etkiledi. Oyun, tarihi olayları ve Kuva-ı Milliye ruhunu sahneye taşıdı, bu da seyircilerin yoğun beğenisini kazandı.

Başkan Çetin Akın’dan teşekkür mesajı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Zafer Bayramı ve Bağ Bozumu Kurtuluş Şenliklerimizin ilk programı olan ve Nazım Hikmet tarafından kaleme alınan 'Kurtuluş Savaşı Destanı Kuva-ı Milliye' tiyatro oyununu hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Bu özel gecede Kuva-ı Milliye ruhunu derinden hissettik ve tarihi anları yeniden yaşadık. Tiyatro gösterisine ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize, sergiledikleri muazzam performans ile gecemize anlam katan çok değerli sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Etkinlikten kareler

Etkinlikten fotoğraflar, izleyicilerin ve sanatçıların anlarını ölümsüzleştirdi. Turgutlu'nun kültürel zenginliklerinin bir parçası haline gelen bu özel gece, şehrin sanatsal yaşamına katkıda bulundu ve katılımcılarda derin izler bıraktı.