İzmir’in Bornova ilçesinde, Gıda Çarşısı karşısında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. MTK Tekstilciler Sitesi yakınlarında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve ormanlık alanı etkisi altına aldı. Vatandaşların yangını fark etmesi üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ancak bölgedeki şiddetli rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.

Yangının büyümesiyle birlikte bölgedeki yerleşim yerleri ve iş yerleri de tehlike altına girdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, alevlerin hızla yayılması bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. Orman Genel Müdürlüğü ve yerel itfaiye ekipleri yangının daha fazla yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürmekte.

Yangın 2 farklı yere daha sıçradı

Edinilien bilgilere göre, benzer alanda iki farklı noktada daha yangın çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangının bulunduğu alana 8 itfaiye aracı yönlendirirken, farklı bölgelerde çıkan yangınların kundaklama olma ihtimali üzerinde de duruluyor.

İntikam ateşi paylaşımı

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 farklı bölgede çıktığı tahmin edilen yangının, Ateşin Çocukları İnisiyatifi adlı örgüt tarafından çıkarıldığı iddiaları da bulunmakta. Örgütün gün içerisinde paylaştığı bir video, ihtimalleri artırıyor.

Yangının etkilediği ormanlık alanın genişliği ve bölgedeki maddi hasar henüz net olarak belirlenemedi. Çevredeki vatandaşlar yangının ilerlemesiyle birlikte güvenli alanlara çekilmeye çalışıyor. Yerel yetkililer, yangının kontrol altına alınması için hava desteğinin de dahil edilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor.