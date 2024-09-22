İeü Öğrencilerinden ‘Çalıkuşu’ Helikopteri Ile Türkiye Birinciliği!

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, yaklaşık bir yıllık çalışmalarının sonucu olarak tasarladıkları ‘Çalıkuşu’ adlı helikopterle TEKNOFEST kapsamında Türkiye birinciliğini elde etti.

Türkiye'nin en iyi helikopteri seçildi

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden oluşan 8 kişilik ECO-Dynamics takımı, tasarladıkları 'Çalıkuşu' helikopteri ile TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu. Yangın söndürme, kargo, arama ve kurtarma gibi birçok farklı görevi üstlenebilen bu yenilikçi helikopter, 13 metre uzunluğa, 900 kilometre menzile ve saatte 330 kilometre hıza ulaşabilmesi ile dikkat çekti. Ayrıca, minimum 4,5 saat havada kalabilme yeteneğiyle rakiplerini geride bıraktı.

Gelişmiş teknolojilerle donatılmış 'Çalıkuşu'

ECO-Dynamics takımı, tasarladıkları helikopterde her detayı en ince ayrıntısına kadar düşündü. 13 kişi kapasitesine sahip olan 'Çalıkuşu', karbon emisyonlarını minimuma indirirken yüksek güvenlik ve düşük yakıt tüketimi sunuyor. Sürüklenme azaltıcı kanat uçları, katlanabilir iniş takımları ve geniş görüş sağlayan büyük camlarıyla öne çıkan helikopter, çevre dostu bir tasarıma sahip.

Ayrıca, yapay zeka destekli radar teknolojileri kullanılarak geliştirilen helikopter, TEKNOFEST jürisi tarafından büyük takdir topladı. Helikopter, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te sergilenerek, hak ettiği ödülü alacak.

"Bu yıl birinci olmalıyız diyorduk"

ECO-Dynamics takımının kaptanı Kutlu Akar, kazandıkları birincilikten dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti. "Geçmiş yıllarda üçüncü ve ikinci olmuştuk, bu yıl artık birinci olmalıyız diyorduk. Hazırlık sürecimiz oldukça titiz ve disiplinli geçti. Yüzlerce proje arasından sıyrılarak finale kalan 10 takımdan biri olmak bile büyük bir başarıydı. Emeklerimizin karşılığını aldık ve bu gururu yaşıyoruz" dedi.

Seri üretim ve düşük bakım maliyetleri

Helikopterin teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Kutlu Akar, helikopterin yangın söndürme, kargo taşıma, arama-kurtarma gibi alanlarda kullanılabileceğini ifade etti. Örneğin, yangın söndürme görevlerinde kullanıldığında 1.420 litre su taşıma kapasitesine sahip olacak ve suyu bir dakikadan kısa sürede doldurabilecek. Ayrıca, düşük bakım maliyetleri ve seri üretime uygunluğu sayesinde helikopter, Türkiye havacılık sektöründe önemli bir yere sahip olacak.

"Gurur duyuyoruz"

İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, ECO-Dynamics takımının başarısından büyük gurur duyduklarını belirterek, "Bu yıl birinciliği bekliyorduk ve öyle de oldu. Son üç yılda elde edilen bu üç büyük başarı, öğrencilerimizin ne kadar doğru yolda olduğunun bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, bu başarının yalnızca bir başlangıç olduğunu ve gelecekte Türkiye’nin havacılık alanındaki en önemli projelerine imza atmayı hedeflediklerini belirttiler.