İzmir’in Buca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirinkapı Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti.
1 kilo 611 gram metamfetamin ele geçirildi
Belirlenen adreslere yapılan baskında, şüphelilerin ev ve araçlarında arama gerçekleştirildi.
Aramalarda:
-
1 kilo 611 gram metamfetamin,
-
18 gram esrar,
-
1 ruhsatsız tabanca,
-
1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda T.G., H.S. ve S.İ. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Soruşturma sürüyor
Polis ekiplerinin Buca genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarını sürdüreceği, gözaltındaki şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.