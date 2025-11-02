Altın fiyatları yükselecek mi? Gram ve ons altın 2025’te ne olacak? Yapay zekadan çarpıcı öngörüler

İslam Memiş’ten Kasım ayı piyasa analizi: Bitcoin’de Kasım rallisi! Altın ve gümüşte dikkat

Altında satım zamanı mı geldi? Yatırımcılar dikkat! Altın almak için en uygun zaman hangisi?

Çin ekonomisinden beklenmedik adım: Altın alımı artık daha pahalı

11. Yargı Paketi Meclis’e Sunuluyor: Af Var mı, İçeriğinde Neler Bulunuyor?

Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz canlı nereden izlenir? GS TS derbisinin yayınlandığı kanal belli oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

600 bin euro değerindeki Picasso tablosu kayıp

Türkiye’nin en şişman bebeği doğdu: 6 kilo 150 gram ile hayrete düşürdü

Dışişleri’nden kritik uyarı: Bu ülkeye gitmeyin

Polis ekiplerinin Buca genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarını sürdüreceği, gözaltındaki şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Operasyonda T.G., H.S. ve S.İ. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Belirlenen adreslere yapılan baskında, şüphelilerin ev ve araçlarında arama gerçekleştirildi. Aramalarda:

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirinkapı Mahallesi 'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti.

İzmir’de dehşet! Eşiyle tartışan adam arabasıyla kendini ateşe verdi

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.