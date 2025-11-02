İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti depreme dayanıklı hale getirmek amacıyla başlattığı “İzmir Yenileniyor” projesinde başvuru sürecini resmen açtı.

Belediye öncülüğünde yürütülen proje, riskli yapı olduğu belirlenen veya risk taşıdığı düşünülen binaların vatandaş talepleri doğrultusunda dönüştürülmesini hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, projenin kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Proje, hem kentsel dönüşümde güven ortamı oluşturmayı hem de vatandaşların dönüşüm sürecine aktif katılımını sağlamayı amaçlıyor.

“İzmir Yenileniyor” nedir?

Proje, risk altındaki yapı stokunu depreme dayanıklı, çevre dostu ve modern konutlara dönüştürmeyi hedefleyen kapsamlı bir kentsel yenileme çalışması olarak tanımlanıyor.

Başvurular tek merkezde toplanacak ve süreç tamamen şeffaf, katılımcı ve güvenli bir şekilde yürütülecek.

Vatandaşlar, evinin ya da binasının deprem riski taşıdığını düşünüyorsa, kriterleri sağlaması halinde izmiryenileniyor.com üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvurabilecek.

Başvuru süreci nasıl işleyecek?

Proje, Egeşehir AŞ tarafından geliştirilen dijital altyapı ile yürütülecek. İlk etapta 1999 yılı öncesinde inşa edilmiş, mülkiyet sorunu bulunmayan ve aynı parselde birden fazla yapı barındıran taşınmazlar için başvurular alınacak.

Süreç üç aşamadan oluşuyor:

Başvuru: Riskli yapıda yaşadığını düşünen vatandaşlar, izmiryenileniyor.com üzerinden birkaç adımda başvuru yapabilecek. Teklif: Teknik ekipler, bölgeye ilişkin mülkiyet durumu, imar planı ve piyasa bilgilerini içeren bilgilendirme formunu paylaşacak. Teklif aşamasına geçmek için binada yüzde 50+1 çoğunluk sağlanması gerekecek. Uzlaşma: Egeşehir teknik ekibi, her yapı için özel dönüşüm önerisi hazırlayacak. Onaylanan projelerde tahliye, yıkım ve yapım süreçleri İzmir Büyükşehir Belediyesi garantörlüğünde yürütülecek.

Her aşama kamuoyuna açık olacak ve hangi yapıya ne teklif sunulduğu şeffaf biçimde paylaşılacak.

İlk pilot bölgeler: Bayraklı ve Bornova

Egeşehir AŞ Planlama ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Sima İpekyüz, projenin ilk olarak Bayraklı ve Bornova ilçelerinde uygulanacağını açıkladı.

İpekyüz, “2020 İzmir Depremi sonrası yapılan envanter çalışmaları doğrultusunda bu iki ilçe pilot bölge olarak belirlendi. Kısa sürede tüm İzmir’i kapsayacak şekilde sistemi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bilgi ve destek hattı

İzmirliler, proje hakkında detaylı bilgi almak veya destek talebinde bulunmak için 0232 295 74 74 numaralı telefonu hafta içi 09.00 – 16.30 saatleri arasında arayabilecek.

Ayrıca başvuru ve bilgilendirme süreci için izmiryenileniyor.com adresi üzerinden detaylara ulaşılabiliyor.