Manisa'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında, park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Kazanın detayları

Olay, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA