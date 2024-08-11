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Kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa 'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kaza sında, park halindeki kamyon a çarpan hafif ticari araç taki 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

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