İzmir Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru alımı için başvuru sürecini başlattı. KPSS puanı en az 60 olan adaylar arasından toplam 50 kişi seçilecek. Başvurular 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında şahsen yapılacak ve adaylarda belirli boy-kilo dengesi şartı aranacak.

Kimler başvurabilecek?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilanına göre, erkek ve kadın adaylar için farklı kontenjanlar belirlendi. Adayların lisans veya ön lisans mezunu olmaları, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları ve KPSS’den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Ayrıca erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda ise en az 1.60 metre boy şartı bulunuyor. Boy-kilo dengesinde 10 kilogramdan fazla fark kabul edilmeyecek.

Başvuru süreci

Adaylar, 18-22 Ağustos tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yapabilecek. Posta, e-posta veya vekâlet yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruda nüfus cüzdanı, diploma, KPSS sonuç belgesi, sürücü belgesi ve fotoğraf gibi belgeler istenecek.

Sınav aşamaları

KPSS puanına göre yapılacak sıralamanın ardından, her kadro için boş pozisyonun beş katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Sınavlar 29 Eylül – 10 Ekim 2025 tarihleri arasında Buca’daki İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü’nde yapılacak. Sözlü sınavda Anayasa, Atatürk İlkeleri, 657 sayılı Kanun ve mahalli idareler mevzuatı sorulacak. Uygulamalı sınavda ise adayların mesleki bilgi ve sportif dayanıklılığı değerlendirilecek.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sınavın tamamlanmasının ardından başarı puanı, KPSS ve sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. Asıl ve yedek aday listeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinden ilan edilecek.

İzmir’de zabıta olmak isteyen adaylar için boy-kilo şartı ve şahsen başvuru zorunluluğu öne çıkan detaylar arasında bulunuyor.