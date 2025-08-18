Urla’da CHP eski İlçe Başkanı Bahri Yalaz’ın işyerine silahlı saldırı gerçekleşti. Olay, Tapu Müdürlüğü’nün hemen yanındaki işyerinde meydana geldi.

Saldırganlar Ateş Ettikten Sonra Kaçtı

Yetkililerden alınan bilgiye göre, saldırganlar işyerine üç el ateş edip olay yerinden kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Saldırganları Tespit Etmek İçin Çalışma Başlattı

Saldırının ardından polis ekipleri olaya el koydu ve saldırganların tespit edilmesi için geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Olayın ardından polis, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve benzer olayların önlenmesi için önlemler aldı. Soruşturma devam ediyor.