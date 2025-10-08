İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin iyi olma hâlini güçlendirmek ve kişisel gelişim alanında farkındalık kazandırmak amacıyla “Keşif Atölyeleri” programını başlattı.

İlk oturumlar “İlişkilerde Düşünce Hataları” ve “Öz Sabotajı Dönüştürme” başlıklarıyla gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir keşif atölyeleri her hafta çarşamba günü farklı temalarla devam edecek.

Gençlerin gelişimine yönelik yeni adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik kişisel gelişim programlarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle başlatılan “Keşif Atölyeleri” serisinin ilki, “İlişkilerde Düşünce Hataları” başlığıyla düzenlendi.

Atölyede gençler, bilişsel-davranışçı terapi ilkeleri doğrultusunda düşünce, duygu ve davranış ilişkisini keşfetti. Sık karşılaşılan bilişsel çarpıtmalar tanıtılarak sağlıklı iletişim becerileri interaktif etkinliklerle işlendi. 120 dakika süren çalışmada katılımcılar, kendi yaşantılarından örneklerle daha işlevsel düşünce ve davranış modelleri geliştirdi.

Öz sabotajla yüzleştiler

Serinin ikinci oturumu “Öz Sabotajı Dönüştürme” başlığını taşıdı. Alsancak Talâtpaşa Gençlik Merkezi’nde yapılan atölyede gençler, kendi kendine engel olma davranışlarını fark etme fırsatı buldu. Programda bu davranışların kökenleri ele alınarak daha işlevsel düşünce ve davranış kalıpları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı.

Katılımcılar, kişisel potansiyellerini keşfederek günlük yaşamlarında daha sağlıklı adımlar atma becerisi kazandı.

Her hafta yeni bir tema

Uzman ekipler tarafından hazırlanan İzmir Büyükşehir keşif atölyeleri; pozitif psikoloji, bilinçli farkındalık ve uygulamalı egzersizlerle gençlere yeni beceriler kazandırmayı amaçlıyor. Program her çarşamba günü farklı temalarla sürecek.

Detaylı bilgiye Genç İzmir internet sitesinden ulaşılabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmalarını takip etmek için @izbbgencizmir Instagram hesabı kullanılabiliyor.