Türk Sanat Müziği Bir Efsaneyi Daha Yitirdi!

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, "Felaket Tellalı" olarak bilinen lakabıyla duyurduğu acı haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Akay, ünlü bestekâr Kamuran Yarkın’ın 86 yaşında vefat ettiğini duyurdu ve sanat camiasını yasa boğdu.

Kamura Yarkın'ın vefatı

Türk sanat müziğine adını altın harflerle yazdıran bestekâr Kamuran Yarkın’ın vefatı, müzik dünyasında büyük bir boşluk yarattı. Yarkın, ünlü şarkıcı Ferda Anıl Yarkın’ın da babasıydı. Onur Akay, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Kamuran Yarkın’ın vefat haberini şu sözlerle duyurdu: “Acı haberler üst üste geliyor. Dün canım dostum Ahu Tuğba ablamın acı haberi geldi. Bugün de Türk sanat müziğinin unutulmayacak şarkılarına imza atmış bestekâr Kamuran Yarkın’ı kaybettik. İkisi de nur içinde yatsın inşallah.”

Yarkın’ın, “Sen kimseyi sevemezsin sevmeyeceksin” gibi dillere pelesenk olmuş eserleri ile müzik dünyasında ölümsüzleştiğini vurgulayan Akay, cenaze bilgilerini de paylaşarak, sanat camiasına ve Yarkın ailesine başsağlığı diledi. Cenaze töreni, 3 Eylül 2024 Salı günü İstanbul Sahrayı Cedid Cami’nde, öğle namazını müteakip gerçekleştirilecek.

Kamuran Yarkın kimdir?

Kamuran Yarkın, 28 Ocak 1938 tarihinde İstanbul Fatih’te dünyaya geldi. Sanata olan ilgisi, çocukluk yıllarında annesinin ud ezgileriyle büyümesiyle başladı. 1945’ten itibaren Şuayb Erkutlu’dan dersler almaya başlayan Yarkın, müzik kariyerine adım attı. 1951 yılında ilk bestesini yaptı ve kısa sürede Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri haline geldi.

1962 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne katılan Yarkın, sanatını geliştirmeye devam etti. Ferda Anıl Yarkın’ın babası olan Kamuran Yarkın, aynı zamanda müzik dünyasına birçok değerli isim kazandıran bir ustaydı. Üç oğlundan Ferda Bey keman sanatçısı, Fahrettin Bey radyoda, Ferruh Bey ise Kültür Bakanlığı Türk Müziği Solistleri kadrosunda sanatını icra etmektedir.