"Sendikalı memurlarımıza 641,81 TL ikramiye"

Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları ifade etti:

"Sendika ve konfederasyonlarla sosyal diyalog zemininde yürüttüğümüz 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlarımız için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağlamıştık. Ancak, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurması sonucu bu kazanım maalesef iptal edilmişti. İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz her zaman emekçilerimizin ve memurlarımızın kazanımlarının yanındayız.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak. Tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun."