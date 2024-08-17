İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangın söndürme operasyonlarına 42 helikopter ve 11 uçaktan oluşan toplam 53 hava aracının katkı sağladığı belirtildi.

Ayrıca, 366 kara aracı, arazöz ve iş makineleriyle de yangınlara müdahalede bulunuluyor.

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"12 ton su alma ve atma kapasitesine sahip Be-200 Amfibik Yangın Söndürme Uçağı da çalışmalara destek veriyor. Yüksek su atma kapasitesi, amfibik olması ve yüksek intikal sürati sayesinde orman yangınlarının söndürülmesinde çok etkili oluyor."