İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ağustos ayında Yamanlar Dağı’nda başlayarak şehrin çeşitli bölgelerinde etkili olan yangınların ardından yaraları sarmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bayraklı ve Karşıyaka'da yürütülen hasar tespit çalışmaları sonucunda, evraklarını tamamlayan 71 haneye toplamda 3 milyon 621 bin TL maddi yardım yapıldı. Her bir haneye 51 bin TL'lik destek sağlanırken, 5 hanenin ödeme süreçleri de başlatıldı. Ayrıca, 52 hanenin evrak işlemleri ise sürüyor.

"Halkımızın her zaman yanındayız"

Bu yardımların yanı sıra, Onur Mahallesi'nde yaşayan Gündüz ailesine de eşya desteği verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ümit Gürbulak, yangının başladığı ilk günden itibaren Başkan Cemil Tugay'ın talimatları doğrultusunda harekete geçtiklerini belirtti. Gürbulak, "Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü olarak ekiplerimizle yangından etkilenen tüm hanelere ulaşmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın her zaman yanında olacağız." diye konuştu.