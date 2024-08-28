İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi raylı sistem ağını güçlendirme hedefiyle yeni tramvay araçları alımı için düğmeye bastı. İslami Yatırım Sigortası ve İhracat Kredi Kuruluşu (ICIEC) garantisi altında ING Almanya ile kredi anlaşması imzalayan Büyükşehir, 22 tramvay aracı, yedek parçaları, özel alet ve ekipmanları için 3 Ekim 2024’te ihaleye çıkacak. İhalede yüzde 60 yerlilik şartı da aranacak.

Yeni tramvay araçları yolda!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi entegre toplu ulaşım ağını genişletmek ve raylı sistemleri güçlendirmek amacıyla yeni tramvay araçları alımı için harekete geçti. Bu kapsamda, Konak, Çiğli ve Karşıyaka tramvay hatlarında kullanılacak 22 adet elektrikli tramvay aracı alımı için ihaleye çıkılacak. Tramvay araçlarının üretiminde yüzde 60 yerlilik şartının zorunlu olduğu açıklandı.

Finansman desteği ING Almanya’dan

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ICIEC garantisi altında ING Almanya ile kredi anlaşması yaparak, yeşil finansman modeli ile çevre dostu projeleri desteklemeye devam ediyor. Geçmiş yıllarda da ING Almanya ile Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi, Konak-Karşıyaka Tramvayı, Raylı Sistem Vagon Alımı, Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı Yapım İşi gibi projelerde işbirliği yapmış olan Büyükşehir, yeni tramvay araçları alımında da aynı işbirliğini sürdürüyor.

Anlaşma, çevreye faydalı veya daha az zararlı projeleri finanse eden yeşil finansman modeli çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu model, doğa dostu projelerin desteklenmesine olanak sağlıyor.

İhale tarihi 3 Ekim 2024 olarak belirlendi

Yeni tramvay araçları alımı için yapılacak ihale 3 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. İhalede, üretilecek tramvay araçlarında yüzde 60 yerlilik şartının sağlanması zorunlu olacak. İhalenin sonuçlanmasının ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanacak ve çalışmalar başlayacak. İlk iki aracın teslimatı 20 ay sonra yapılacak olup, tüm araçların 26 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

İlk iki araç, sözleşme imzalandıktan 20 ay sonra teslim alınacak. Diğer araçların tamamı ise 26 ay içinde İzmir’e teslim edilecek.

Yeni araçlarla tramvay filosunda büyüme

Yeni tramvay araçlarının alımı ile birlikte Konak, Karşıyaka ve Çiğli hatlarında hizmet veren tramvay sayısı 60’a yükselecek. İzmir’deki tramvay hatlarının toplam uzunluğu, Çiğli Tramvayı’nın hizmete girmesiyle 33,6 kilometreye ulaşmış durumda. Yeni yatırımlar, tramvay sisteminin kapasitesini ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

2017’de 8,8 kilometrelik Karşıyaka hattı ve 2018’de 12,8 kilometrelik Konak hattının hizmete girmesiyle birlikte, İzmir'de tramvay ulaşımı önemli bir alternatif haline gelmişti. Çiğli Tramvayı'nın da eklenmesiyle hat uzunluğu 33,6 kilometreye çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım yatırımları, kentin geleceğine yönelik önemli adımlar olarak dikkat çekiyor.