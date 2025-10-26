29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala İzmir’de kutlama programı netleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre, şehir genelinde konserler, fener alayları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Selçuk ve Dikili’de “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri

Selçuk programı:

10.00-11.00 | Bando Gösterisi | Zeytinköy Mahallesi

20.00-20.30 | Kortej Yürüyüşü | Merkez İstasyon Meydanı

21.00-22.00 | Selçuk Belediyesi Orkestrası Konseri | Merkez İstasyon Meydanı

Dikili programı (20.00-23.00):

İzBB Kültür Orkestrası | Enes Kunduracı Konseri

İzBB THM Orkestrası | Burak Maral Konseri

İzBB Kültür Orkestrası | Özlem Menokan Konseri

Konak’ta fener alayı ve Haluk Levent konseri

Konak ilçesinde ise bayram coşkusu farklı etkinliklerle kutlanacak:

17.00 | Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu 102. Konseri | Konak Atatürk Meydanı

20.00 | Dilek Türkan’la Cumhuriyet’e Şarkılar Konseri | Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

20.00 | Fener Alayı | Hükümet Konağı'ndan başlayacak

21.00 | Haluk Levent Konseri | Gündoğdu Meydanı

Vatandaşlara çağrı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm İzmir halkını program saatlerine uyarak, coşku ve güvenlik içinde bayramı kutlamaya davet etti. Program boyunca çeşitli kortejler, konserler ve bandolar ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu şehrin dört bir yanında hissedilecek.