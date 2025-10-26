29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala İzmir’de kutlama programı netleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre, şehir genelinde konserler, fener alayları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Selçuk ve Dikili’de “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri

Selçuk programı:

  • 10.00-11.00 | Bando Gösterisi | Zeytinköy Mahallesi

  • 20.00-20.30 | Kortej Yürüyüşü | Merkez İstasyon Meydanı

  • 21.00-22.00 | Selçuk Belediyesi Orkestrası Konseri | Merkez İstasyon Meydanı

Dikili programı (20.00-23.00):

  • İzBB Kültür Orkestrası | Enes Kunduracı Konseri

  • İzBB THM Orkestrası | Burak Maral Konseri

  • İzBB Kültür Orkestrası | Özlem Menokan Konseri

Konak’ta fener alayı ve Haluk Levent konseri

Konak ilçesinde ise bayram coşkusu farklı etkinliklerle kutlanacak:

Vatandaşlara çağrı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm İzmir halkını program saatlerine uyarak, coşku ve güvenlik içinde bayramı kutlamaya davet etti. Program boyunca çeşitli kortejler, konserler ve bandolar ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu şehrin dört bir yanında hissedilecek.