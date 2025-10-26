29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala İzmir’de kutlama programı netleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre, şehir genelinde konserler, fener alayları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
Selçuk ve Dikili’de “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri
Selçuk programı:
-
10.00-11.00 | Bando Gösterisi | Zeytinköy Mahallesi
-
20.00-20.30 | Kortej Yürüyüşü | Merkez İstasyon Meydanı
-
21.00-22.00 | Selçuk Belediyesi Orkestrası Konseri | Merkez İstasyon Meydanı
Dikili programı (20.00-23.00):
-
İzBB Kültür Orkestrası | Enes Kunduracı Konseri
-
İzBB THM Orkestrası | Burak Maral Konseri
-
İzBB Kültür Orkestrası | Özlem Menokan Konseri
Konak’ta fener alayı ve Haluk Levent konseri
Konak ilçesinde ise bayram coşkusu farklı etkinliklerle kutlanacak:
-
17.00 | Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu 102. Konseri | Konak Atatürk Meydanı
-
20.00 | Dilek Türkan’la Cumhuriyet’e Şarkılar Konseri | Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
-
20.00 | Fener Alayı | Hükümet Konağı’ndan başlayacak
-
21.00 | Haluk Levent Konseri | Gündoğdu Meydanı
Vatandaşlara çağrı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm İzmir halkını program saatlerine uyarak, coşku ve güvenlik içinde bayramı kutlamaya davet etti. Program boyunca çeşitli kortejler, konserler ve bandolar ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu şehrin dört bir yanında hissedilecek.