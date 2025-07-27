İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Parkta Etkinlik Var” programı kapsamında yaz boyunca düzenlenen doğa gezileri, kent sakinlerini İzmir’in doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler ağustos, eylül ve ekim aylarında da sürecek.



Kent doğasında yaz buluşmaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği “Parkta Etkinlik Var” programı, yurttaşları kent ekosistemine daha yakından bakmaya davet ediyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen dört farklı etkinlik, doğayla iç içe bir deneyim sundu.

Çakalburnu Lagünü'nde kuş gözlemi

İzmir Körfezi’nin önemli sulak alanlarından biri olan Çakalburnu Lagünü, kuş gözlem etkinliğine ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, flamingolardan balıkçıllara, tepeli pelikanlardan uzunbacaklara kadar birçok kuş türünü doğal yaşam alanlarında gözlemleme imkânı buldu. Etkinlikte, sulak alanların korunmasının önemi de vurgulandı.

Olivelo'da sürdürülebilir yürüyüş

Güzelbahçe Yelki’deki Olivelo Yaşayan Parkı’nda yapılan yürüyüşte, rehber eşliğinde erkence zeytin ormanları keşfedildi. Akdeniz bitki örtüsü ve İzmir Yarımadası’na özgü türler hakkında bilgiler verildi. Etkinlik, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik temalarıyla dikkat çekti.

Şehir merkezinde bir doğa vahası: Kültürpark

Kültürpark’ta düzenlenen kuş gözlem etkinliği, kent merkezindeki yeşil alanların doğal çeşitlilik açısından ne denli önemli olduğunu ortaya koydu. Katılımcılar, çeşitli ötücü kuş türlerini gözlemleyerek doğa farkındalıklarını artırdı.

İnciraltı'nda “Tohumdan Sofraya” yolculuğu

İnciraltı Terapi Bahçesi’nde gerçekleşen “Tohumdan Sofraya” etkinliğinde domatesin tohumdan sofraya uzanan süreci anlatıldı. Etkinliğe katılan Erasmus öğrencileri, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yerinde gözlemledi.