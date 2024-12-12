İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Genç Müzisyenlere Destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, müzik alanında kariyer yapmak isteyen lise son sınıf öğrencileri için önemli bir adım atarak konservatuvar sınavlarına hazırlık dersleri düzenliyor. Bu kapsamda gençler, profesyonel eğitim alarak müzikal yeteneklerini geliştirme ve Türkiye'nin saygın konservatuvarlarına girebilme şansı elde ediyorlar. Program, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın gençleri destekleyen vizyonu çerçevesinde hayata geçiriliyor.

Akademik eğitime destek veriliyor

Konservatuvar sınavlarına hazırlık sürecinde öğrencilere uzman eğitmen Dr. Mustafa Bayık rehberlik ediyor. Bu eğitimler sayesinde, 2024 yılı sınavlarına hazırlanan dört öğrenci, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çeşitli müzik bölümlerinde öğrenim görmeye hak kazandı.

Başvurular ve sınav süreci

İzmir’de yaşayan ve konservatuvar sınavlarına hazırlık eğitimi almak isteyen lise son sınıf öğrencileri, 15 Aralık’a kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik projeleri arasında yer alan Genç İzmir platformu üzerinden yapılacak. Kabul sınavı ise 21 Aralık Cumartesi günü Bornova Gençlik Yerleşkesi’nde yer alan Macera Park İzmir’de gerçekleşecek.

Sınavda adaylar; tek ses, çift ses, üç ses akor duyma, melodi tekrar, ritim duyuş ve ritim tekrarı gibi müzikal yeteneklerini gösterecekleri uygulamalara tabi tutulacak. Ayrıca, şan egzersizleri de yapılacak. Sınavda başarılı olan 10 öğrenci, uzman eğitmenler eşliğinde konservatuvar, müzik öğretmenliği ve müzikoloji bölümlerine hazırlanacak.

Sanat sevdası gençlere büyük destek

Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere sanat ve kişisel gelişim alanında sunduğu birçok projeden yalnızca biri. Başkan Dr. Cemil Tugay, bu projeyle gençlerin kültür-sanat alanında gelişimlerini desteklemeyi, yetenekli gençlerin potansiyellerini ortaya çıkararak İzmir’i bir “genç dostu şehir” haline getirmeyi amaçlıyor.

Derslere katılmak isteyen adaylar, ayrıntılı bilgi ve başvuru için www.gencizmir.com adresini ziyaret edebilir.