İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Alsancak Kordon’daki su taşkınlarını önlemek amacıyla başlatılan geçici fırtına duvarı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tugay, Kordon’u daha güvenli ve estetik hale getirmek için yapılan bu çalışmanın, Alsancak’ı su taşkınlarından koruyacak önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkan Tugay, yapılan düzenlemelerle Kordon’un hem yeşil alanlarının artırıldığını hem de sosyal donatı alanlarıyla daha fazla insana hizmet vereceğini vurguladı.

Kordon'da güvenlik ve konfor artıyor

Başkan Tugay, set çalışmasının tamamlandığını ve yürüyüş yolu ile zemin düzenlemelerinin de konforlu hale getirildiğini belirtti. Ayrıca, çocukların oyun alanları ve oturma alanları gibi sosyal alanlarla Kordon’un daha kullanışlı hale geldiğini ifade etti.

Gündoğdu Meydanı'nda yenilikler

Başkan Tugay, Gündoğdu Meydanı’ndaki zemin yenileme çalışmalarına da değindi. Yeşil alanların artırılacağı ve yürüyüş yollarının daha estetik hale getirileceği bilgisini verdi.

Yayalaştırma çalışmaları devam edecek

Kordon’un taşıt trafiğini sınırlayarak daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan yayalaştırma çalışmalarına da değinen Tugay, yayaların ve bisikletlilerin daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabileceği alanlar yaratılacağını söyledi.

Eleştirilere yanıt verdi

Yapılan çalışmaların eleştirildiğine de değinen Başkan Tugay, bu projelerin İzmir halkına fayda sağlayacağına ve Kordon’un uzun yıllar süren yorgun yapısından kurtulacağına emin olduklarını ifade etti.