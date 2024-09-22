İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden gençlerin barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla sosyal tesislerin ücretlerini sabit tuttu. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kararıyla, İZELMAN AŞ bünyesindeki sosyal tesislerde geçen yıl uygulanan 2 bin TL’lik aylık barınma ücreti 2024 yılında da aynı kalacak. Bu karar, öğrencilere ekonomik rahatlama sağlayarak büyük bir destek oldu.

180 öğrenci barınma imkanı bulacak

İZELMAN AŞ’ye ait sosyal tesisler bu yıl toplamda 180 öğrenciye ev sahipliği yapacak. Karşıyaka’da bulunan Örnekköy Sosyal Tesisleri kız öğrenciler için, Buca Sosyal Tesisleri ise erkek öğrenciler için ayrıldı. Her iki tesis de öğrencilere güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sunuyor.

Barınma ücretlerine zam yok

Ekonomik kriz nedeniyle yükselen yaşam maliyetleri, özellikle öğrenciler için büyük bir zorluk haline geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu zorlukları göz önünde bulundurarak barınma ücretlerine zam yapmama kararı aldı. 2023 yılında belirlenen 2 bin TL’lik ücretin korunması, öğrenciler ve aileleri için önemli bir rahatlama sağladı.

Gençlere destek devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gençlere sağlanan bu desteğin, belediyenin sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olduğunu vurguladı. Tugay, “Gençlerimizin eğitim hayatlarına daha rahat odaklanabilmeleri için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Barınma sorununa yönelik aldığımız bu karar, onların üzerindeki ekonomik yükü hafifletmeyi amaçlıyor” dedi.