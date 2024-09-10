Türkiye genelinde derinleşen ekonomik kriz ve artan yoksulluk karşısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi önemli bir dayanışma projesini hayata geçiriyor. İzmirliler, kullanılmayan ikinci el eşyalarını bağışlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyor. Belediyenin başlattığı bu kampanya, hem sosyal yardımlaşmanın yaygınlaşmasını hem de sürdürülebilir bir yardım ağı kurulmasını hedefliyor.

Dayanışma adımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik sıkıntıların giderek derinleştiği bu dönemde, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği projelerle öne çıkıyor. İkinci El Eşya Bağış Kampanyası, sosyal yardımlaşmanın güçlü bir örneği olarak dikkat çekiyor. Bağış yapmak isteyen İzmirliler, kullanılmayan ancak iyi durumdaki eşyalarını bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvurarak bağışlayabiliyor.

Eşya bağışı nasıl yapılıyor?

Kampanyaya katılmak isteyenler, bağışlayacakları eşyaların fotoğraflarını ve videolarını sisteme yüklüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından incelenen başvurular, uzman ekipler tarafından değerlendiriliyor. Uygun görülen eşyalar belediye ekiplerince teslim alınıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Başvuru Yöntemi: bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden fotoğraf ve video ile başvuru

Değerlendirme: Eşyaların sağlamlığı ve kullanılabilirlik durumu inceleniyor

Teslimat: Uygun görülen eşyalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

“Bu günleri dayanışma ile atlatacağız”

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Arzu Ütaş, kampanyanın amacını ve işleyişini şu sözlerle özetliyor: “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sahada sosyal hizmet uzmanlarımızla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini belirliyoruz. Bu kampanya ile vatandaşlarımızın bağışladığı kullanılabilir durumdaki eşyaları alıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ayrıca afetler sonrası da benzer yardımlar yapıyoruz. Dayanışma ile bu zor günleri aşacağımıza inanıyoruz.”

Bağış yapan İzmirlilerden destek

Kampanyaya destek veren İzmirliler, projeyi olumlu buluyor. Bağışçılardan Şehriban Seyitoğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardımlar konusunda ne kadar aktif olduğunu biliyoruz. Bu tür dayanışma projeleri çok önemli. İnsanlar gerçekten zor durumda. Dayanışma içinde olmamız, birbirimize destek vermemiz gerekiyor” diyerek kampanyaya desteğini belirtti.

Sosyal yardımlaşmanın gücü

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu kampanya, sadece ihtiyaç sahiplerine yardım etmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Eşyaların ikinci bir hayata kazandırılması hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de ekonomik kriz karşısında dayanışma ağını genişletiyor. İhtiyacı olan vatandaşlar, sosyal yardımlardan faydalanmak için yine bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvurularını yapabiliyor.