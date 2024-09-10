Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Destekleme Modeli” konulu bilgilendirme toplantısını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, tarımın Türkiye'nin güçlü bir geleceği için merkezi bir rol oynadığını belirtti.

Tarımın gücü ve önemi

Dr. Hüseyin Düzgün, toplantıda yaptığı konuşmada, tarımın ulusal güvenlik ve ekonomik istikrar için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. “Güçlü Türkiye istiyorsak, güçlü tarımdan geçtiğini bilmeliyiz” diyen Düzgün, tarımın savunma sanayii kadar önemli olduğunu ifade etti.

Yeni destekleme modelinin detayları

2025 yılında uygulamaya koyulacak yeni bitkisel üretim planlaması ve hayvancılık destekleme modeli hakkında detayların paylaşıldığı toplantıda, kullanılmayan atıl tarım arazilerinin kiraya verilmesi konuları da gündeme geldi. Bu modelle birlikte tarımsal üretimin sürekliliği ve verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Çiftçilere yönelik destekler ve planlamalar

Düzgün, çiftçilere hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti ve yeni mevzuatlarla çiftçilerin daha fazla kazanç sağlamasının önünü açacaklarını söyledi. Ayrıca, üretim modelinin ve destekleme modelinin kayıt altına alınarak verimli hale getirilmesinin önemine dikkat çekti. Çankırı ve Türkiye genelindeki tarımsal üretime yön verecek bu modelin, yerel ve ulusal düzeyde olumlu etkiler yaratacağı öngörülüyor.

Görüşmeler ve gelecek perspektifi

Toplantının sonunda, tarımsal ve hayvansal üretim için yol haritasının belirleneceği bu süreçte, müdürlük yetkilileri köy köy ve ilçe ilçe gezerek bilgi vereceklerini duyurdu. Dr. Düzgün, bu modelin hem Çankırı iline hem de ülke genelindeki tarımsal üretime hayırlar getirmesini temenni etti.