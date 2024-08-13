İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısının ilk oturumunda önemli bir karar aldı. Meclis, İzmir’in İsrail’in Tel-Aviv kenti ile olan kardeş şehir protokolünü oy birliğiyle iptal etti. Bu karar, İzmir’in uluslararası ilişkilerinde köklü bir değişikliği temsil ediyor. Ayrıca, Haziran ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında, İzmir’in Filistin’in Gazze kenti ile kardeş şehir olmasına yönelik bir karar alınmıştı.

İzmir ve Tel-Aviv protokolü resmen sonlandırıldı

Ağustos ayı meclis toplantısının başkanlığını üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, kararın detaylarını paylaştı. Toplantıda, Tel-Aviv ile olan kardeş şehir ilişkisi gündeme geldi ve oy birliğiyle bu protokolün iptal edilmesi kararlaştırıldı. Bu gelişme, İzmir’in uluslararası ilişkilerinde Filistin lehine bir yönelimi işaret ediyor.

Gazze ile kardeş şehir olma kararı alındı

Haziran ayında yapılan toplantıda, İzmir’in Filistin’in Gazze kenti ile kardeş şehir olma önergesi oy birliğiyle kabul edilmişti. Bu karar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından “Savaş sona erdiğinde, Gazze’de yaşanan tahribatı onarmak ve travma geçirmiş insanlara destek olmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm sorumluluğu üstlenmeye hazırız” şeklinde değerlendirilmişti.

Başkan Tugay'dan barış mesajı

Başkan Tugay, meclis kararına ilişkin olarak, “İzmir, barışın ve kardeşliğin kenti olarak bu kararı aldı. Çocukların ve sivillerin askeri zulüm altında ezilmesi kabul edilemez. Barışı sağlamak adına her türlü adımı atmaya hazırız” dedi.