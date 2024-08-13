12 Ağustos 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, MHP’li Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser tarafından milli futbolcu Merih Demiral’ın heykelinin dikilmesi önerisi gündeme geldi. Ancak, bu önerge sadece usul gereği ilgili komisyona sevk edildi; herhangi bir karar alınmadı.

Heykel kararı gerçeği yansıtmıyor

Son günlerde İzmir’e Merih Demiral’ın heykelinin dikileceği yönündeki haberler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yalanlandı. Belediyenin bu konuda alınmış bir kararı bulunmadığı vurgulandı. Mecliste yalnızca önerge komisyona gönderildi, bu da konunun değerlendirilme aşamasında olduğunu gösteriyor.