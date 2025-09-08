İzmir Büyükşehir Belediyesi, okullardaki temizlik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla başlattığı hijyen seti desteğini 2025-2026 eğitim öğretim yılında da sürdürüyor. İlkokul ve ortaokullara yönelik hazırlanan hijyen paketlerinin dağıtımına yeni eğitim yılı öncesinde başlandı.

9 ay boyunca düzenli dağıtım

Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında okullara düzenli olarak temizlik malzemesi desteği sağlanıyor. 2025 yılında başlatılan proje çerçevesinde, ihtiyaç sahibi okullara 9 ay boyunca 10 litre çamaşır suyu, 10 litre yüzey temizleyici, 10 litre sıvı sabun ve 72’li tuvalet kâğıdı ulaştırılıyor.

Yeni dönemde de okul aile birlikleri, https://bizvariz.izmir.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yaparak ihtiyaçlarını bildiriyor. Ekipler, yapılan başvuruların ardından belirlenen okullara temizlik paketlerini teslim ediyor. Bu yıl İzmir genelinde 600 okula ulaşılması hedefleniyor.

“Çocuklarımız için daha temiz eğitim ortamları”

Proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürü Mustafa Apaydın, amaçlarının hem eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak hem de öğrencilerin hijyenik ortamlarda ders görmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Apaydın, şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılında başlattığımız hijyen seti desteği, okul aile birliklerinden gelen talepler doğrultusunda 9 ay boyunca devam etti. Bu yıl projeyi daha da genişleterek sürdürüyoruz. Başvurular internet üzerinden alınıyor, ihtiyacı belirlenen okullara ekiplerimiz hızla paketleri ulaştırıyor. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görebilmeleri ve sağlıklarını koruyabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Başkanımız Cemil Tugay’ın da sık sık vurguladığı gibi, bize çok çalışmak yakışır.”

Konak Yıldırım Kemal Bey İlkokulu Aile Birliği Başkanı Adnan Şahin, verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür etti.

Şahin, açıklamasında şunları söyledi:

“Okulumuzda velilerimizin çoğu dar gelirli ailelerden oluşuyor. Geçen yıl hem temizlik paketi hem de beslenme desteği almıştık, çocuklarımız çok mutlu olmuştu. Bu yıl da başvurumuz kabul edildi ve hijyen seti desteği tekrar başladı. Bu, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlıklı bir ortamda ders yapmasına büyük katkı sağlıyor. Başkanımız Cemil Tugay’ı öğrencilerimiz ve velilerimizle bir araya gelmesi için okulumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında dağıtımları eğitim öğretim dönemi boyunca sürdürerek, kentteki okullarda temizlik malzemesi sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Böylece öğrencilerin hijyenik, sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi sağlanacak.