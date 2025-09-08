İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşları iklim politikalarına doğrudan dahil eden Türkiye’nin ilk İklim İçin Yurttaş Meclisini başlattı. 50 bin İzmirliye gönderilen davetlerden seçilen 50 yurttaşın oluşturduğu meclisin ilk oturumu, Tarihi Akın Pasajı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ev sahipliğinde yapıldı.

Tugay: “Sorunları çözmek için uğraşıyoruz”

Başkan Cemil Tugay, konuşmasında Avrupa’daki yurttaş meclislerinden örnekler vererek şunları söyledi:

“Avrupa'daki örneklerinden çok başarılı işler olmuş. İklim krizinden tüm dünyada olduğu gibi İzmir de etkileniyor. Orman yangınları, kuraklık, deniz suyunun ısınması sadece İzmir'de yaşanmıyor. Körfez’de su sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktı. Alg patlamaları, balık ölümleri, koku sorunları yaşanıyor. Uzun yıllardır biriken sorunları çözmek için çok uğraşıyoruz.”

“Siz şu anda şehri temsil ediyorsunuz”

Başkan Tugay, yurttaşların iklim politikalarında söz sahibi olmasının önemine vurgu yaptı:

“Burada sadece fikir üretip bunu teorik olarak dile getirip evinize gitmeyeceksiniz. Aynı zamanda ürettiğiniz fikirleri bizden uygulamaya sokmamızı isteyeceksiniz. Siz şu anda şehri temsil ediyorsunuz. Şehrimiz için, insanlar için, gelecek için bir şeyler yapma şansınız var. Sizlere tavsiyem; cesur olun, rahat olun, özgür olun ve yapılması gerekeni yapın. Yurttaş Meclisi'nin başarısı, Türkiye’de yeni yurttaş meclislerinin kurulmasına öncülük edecektir.”

“İnisiyatif almalıyız”

Tugay, Birleşmiş Milletler IPCC raporlarına atıfta bulunarak kritik uyarılarda bulundu:

“2027 yılına kadar karbon emisyon artışı durmazsa, bozulmanın geriye dönme ihtimali yok. O zamanlar önümüzde 3-5 sene var diyordum, şimdi iki sene kaldı. Bazı şeyler imkansız gibi görünüyor ama aslında imkanlı. Hep birlikte çalışmalıyız. Yurttaşlarımız da inisiyatif almalı.”

Katılımcılardan mesajlar

Beydağ: “Bu meclis yalnızca bir proje değil”

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, “Amacımız yurttaşların doğrudan söz sahibi olmasını sağlamak. Bu meclis, İzmir’de demokrasiyi ve katılımcılığı güçlendiren örnek bir girişimdir” dedi.

Vardar: “Dayanışma bize yol gösterecek”

Yuva Derneği Başkanı Erdem Vardar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bizler çözümün bir parçası olmak için yan yana geldik. Çocuklarımız imbatı bizim gibi solusun, torunlarımız çınar gölgesinde oynasın, dağlarımızda kekik kokusu eksilmesin diye buradayız. İzmir bize yeniden yolu bulmayı öğreten şehir. İklim meselesinde de bize yol gösterecek olan dayanışmadır.”

Vardar, ayrıca meclisin sonunda 30 elle tutulur öneri hazırlanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2030 Karbonnötr hedeflerine entegre edileceğini açıkladı.

Meclisin yapısı

442 başvuru alındı

Yaş, cinsiyet, meslek ve iklim kaygısı gibi kriterlere göre seçilen 50 asil üye belirlendi

5 oturum yapılacak: 21 Eylül, 5 Ekim, 19 Ekim, 2 Kasım

Öneriler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’na (SECAP) eklenecek