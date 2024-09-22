İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İlçe Belediyeleri Sağlık İşleri Koordinasyon Toplantısı, ilçe belediyelerinin sağlık işleri müdürlüklerinin katılımıyla önemli iyileştirme önerilerini gündeme taşıdı.

Toplantının amacı ve içeriği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerinde etkinliği artırmak ve ilçeler arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Ahmet Soner Emre'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı, sağlık işleri müdürlüklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Koordinasyonun önemi

Toplantıda, sağlık alanında yapılacak çalışmaların İzmir’i bir bütün olarak ele alması gerektiği vurgulandı. Prof. Dr. Okyay, ilçe belediyeleri sağlık işleri müdürlüklerinin koordineli çalışmasının önemine dikkat çekerek, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için iş birliğinin gerekliliğini ifade etti.

İlçe belediyeleri temsilcilerinin görüşleri

İlçe belediyeleri temsilcileri, sağlık hizmetleriyle ilgili görüş ve taleplerini dile getirerek, kendi imkanları ve sağlık personeli ihtiyaçlarını değerlendirdi. Bu görüşmeler, İzmir’deki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.

Gelecek için hedefler

Toplantının sonunda, sağlık hizmetleri alanında daha etkili bir koordinasyon sağlanması ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla sağlık altyapısının güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atılması kararlaştırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tür toplantıları düzenleyerek sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve etkili olmasını hedefliyor.