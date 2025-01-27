İzmir Büyükşehir Belediyesi, 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası ile Ödemiş Et Entegre Tesisi personelinin 60 gün ücretsiz izne çıkarılmasının ekonomik koşullar çerçevesinde zorunlu bir karar olduğunu açıkladı.

Belediye yetkilileri, et ve süt üreticilerine olan borçların ödenmesi için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti. Aynı zamanda tesislerin fiziki, teknik ve hijyen koşullarının uygunluğuna dair resmi kontrol raporlarının bulunduğu ifade edilerek, halk sağlığını tehdit eden üretim iddialarının asılsız olduğu vurgulandı.

Ücretsiz izin kararı ekonomik koşullara bağlı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, personelin ücretsiz izne çıkarılmasının ekonomik kriz ve şirketin mali yapısında yaşanan zorluklar nedeniyle zorunlu hale geldiği belirtildi. Yetkililer, İztarım A.Ş.’ye bağlı tesislerdeki eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların başlatıldığını ve üretim kapasitesinin artırılması hedeflendiğini duyurdu.

Belediye, halk sağlığını tehdit eden bir üretimin yapılmadığına dair resmi raporların bulunduğunu vurgularken, kapasite artırımı ve teknik eksikliklerin giderilmesi için gereken adımların atıldığını belirtti.

İddialara karşı net tavır

Halk sağlığını tehdit eden üretim yapıldığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan yetkililer, her iki tesisin de fiziki, teknik ve hijyen açısından gerekli denetimlerden geçtiğini söyledi. Ödemiş Et Entegre Tesisi ve 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası’nda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi.

Güven kaybının giderilmesi için çaba harcanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süt Kuzusu Projesi kapsamında yaptığı alımların yasal çerçeveye uygun olduğunu belirtirken, İztarım A.Ş.'nin piyasaya olan borçlarının ödenmesi için mali olanaklar çerçevesinde adımlar atıldığını duyurdu. Yapılan açıklamanın sonunda, belediyenin aldığı kararların kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik olduğu ve İzmirlilere sunulan hizmetlerin sürekli ve güvenilir olmasının öncelik olduğu ifade edildi.