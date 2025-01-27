ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya'ya ek gümrük vergisi uygulayabileceğine dair açıklamaları, kahve fiyatlarında tarihi bir yükselişe neden oldu. Dünyanın en büyük kahve üreticilerinden Brezilya ve Vietnam'daki kuraklık kaynaklı arz endişeleri zaten fiyatları yükseltirken, Trump'ın son açıklamaları piyasaları daha da hareketlendirdi.

Kahve fiyatı 3,55 dolara yükseldi

Intercontinental Exchange'te işlem gören kahvenin libre fiyatı 3,55 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ardından 3,50 dolar seviyelerinde dengelenen fiyatlar, aralık ayı sonuna kıyasla yüzde 9'un üzerinde bir artış kaydetti.

Arz endişeleri fiyatları etkiliyor

Analistlere göre, Kolombiya'nın kahve üretiminde önemli bir yere sahip olması, ek vergilerin uygulanma ihtimaliyle piyasalarda arz endişelerini artırdı. Brezilya ve Vietnam'daki kuraklık nedeniyle zaten kısıtlı olan arz, bu açıklamalarla daha da sıkılaştı.

Brezilya ve Vietnam'daki rekoteye yönelik endişeler fiyatları etkilemeye devam ediyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine, kahvede yükseliş beklentisinin bir süredir bulunduğunu söyledi. Kahvedeki yükselişlerin nedenlerini anlatan Ergezen, "Yükseliş trendi öncelikle Uzak Doğu'da Vietnamla başladı. Vietnam dünyanın en büyük robusta kahve üreticilerinden bir tanesi. Burada özellikle geçtiğimiz sene hava koşulları nedeniyle rekoltede düşüş vardı. Üreticiler de fiyatların yükseleceği beklentisiyle satışta çekimser kalıyorlardı. Bu da bu dönem içerisinde fiyatları yükselten bir unsur olmuştu." ifadelerini kullandı.

2024 yılında Brezilya tarafında rekoltenin azalacağına yönelik beklentilerin artmaya başladığını aktaran Ergezen, ülkede hava koşullarının kahve rekoltesini düşüreceğine yönelik endişelerin arttığını dile getirdi.

Ergezen, "Brezilya'da hava koşulları beklenenden kurak geçiyordu. Bu kuraklık nedeniyle de özellikle kahve ağaçlarının çiçeklenmesine yönelik endişeler vardı. " dedi.

Yeni sezonda da arzın azalmasının fiyatları yukarı çektiğini belirten Ergezen, Vietnam ile geçen sene başlayan rekoltedeki düşüş ve arzdaki azalışın Brezilya'yla devam ettiğini bildirdi.

Ergezen, iki ülkenin de dünyanın en büyük kahve ihracatçıları olmasının fiyatlamaların yukarı yönlü hareketine yol açtığını vurgulayarak, "Hem Brezilya hem de Vietnam tarafını takip ediyor olacağız. Buralarda rekoltede azalış devam ederse 4 dolar hatta daha üst seviyeler de görülebilir. Brezilya'da 2 haftada bir üretim verileri yayımlanıyor. Buradaki veriler önemli. Rekoltede azalış, üretim tahminlerindeki düşüş devam ederse, talep tarafında toparlanma devam ederse 4 dolar seviyesi çok da sürpriz olmaz." değerlendirmesinde bulundu.