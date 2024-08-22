Menderes Belediyesi, ilçenin çeşitli bölgelerinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Kemalpaşa Mahallesi, Söğüt Sokak'ta toplamda 5000 metrekare kilit parke ve 100 metre bordür döşenmesi hedefleniyor. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçedeki tüm bozuk yolların düzeltileceğini belirterek, bu çalışmanın diğer mahallelere de yayılacağını ifade etti.

Kemalpaşa Mahallesi'nde yol çalışmaları devam ediyor

Çalışmaların Detayları: Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları kapsamında, Kemalpaşa Mahallesi Söğüt Sokak'ta kilit parke taşı ve bordür döşeme işlemleri sürüyor. Toplamda 5000 metrekarelik bir alanı kapsayan bu çalışmalar, yolların modern bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca, 100 metre bordür döşenmesi de planlar arasında yer alıyor.

Belediye yetkilileri, bu çalışmaların Menderes genelinde devam edeceğini belirtiyor. Kemalpaşa Mahallesi'nin yanı sıra, diğer mahallelerde de benzer çalışmaların yapılması hedefleniyor. Yol yapım ve onarım çalışmaları, Menderes halkının daha rahat ve güvenli bir ulaşım sağlaması amacıyla aralıksız olarak devam edecek.

Başkan İlkay Çiçek'ten açıklama

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yol yapım çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde verdikleri sözlerden birinin ilçedeki tüm bozuk yolları düzeltmek olduğunu ifade etti. Çiçek, "Planlamalarımızı yaptık ve ekiplerimiz hemen sahada çalışmalara başladı. Tüm mahallelerimizde benzer çalışmaları sürdüreceğiz. Menderes’i geliştirmek ve güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Çiçek’in açıklamalarına göre, bu tür çalışmaların sadece Kemalpaşa Mahallesi ile sınırlı kalmayacağı, Menderes’in diğer bölgelerinde de yoğun bir şekilde devam edeceği belirtildi.