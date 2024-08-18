4 ton yem desteği ve hayvan kaybı yardımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı’nda çıkan orman yangınlarının ardından zarar gören köylerdeki çiftçilere 4 ton yem desteği sağladı. Ayrıca, hayvanlarını kaybeden çiftçilere de destek verileceği açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangın sonrası köyleri ziyaret ederek çiftçilerin zararlarını tespit etti ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, gerekli destekleri sağlamak için çalışmalara başladı.

Zarar gören bölgelere destekler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Sancaklı, Doğançay, Yamanlar ve Tire gibi bölgelerde, hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için destekler sunacak. Sancaklı Mahallesi’ne ilk etapta yapılan 4 tonluk yem desteğinin, hayvanlar meralara tekrar çıkana kadar devam edeceği bildirildi. Ayrıca, bölgede hayvan kaybı yaşayan çiftçilere yeni hayvan temin edileceği ve meyve ile zeytin fidanları taleplerine de yardımcı olunacağı ifade edildi.

Köylülerden Başkan Tugay’a teşekkür

Sancaklı Mahalle Muhtarı İlhan Kaya, köylerinde durumun çok kötü olduğunu belirterek, Başkan Cemil Tugay’ın hızlı bir şekilde yem desteği sağladığını ve diğer yardımları da yapacağı sözünü verdiğini belirtti. Üretici Gülay Çelik ise, hayvanlarının ve ağaçlarının yanmasının ardından sağlanan desteklerin kendilerini umutlandırdığını ve Başkan Tugay’a teşekkür etti. Çelik, verilen desteğin kendilerini rahatlatığını ve acılarını paylaştıklarını ifade etti.