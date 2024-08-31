İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına ilk müdahalenin hızlı gerçekleşmesi için orman köylerine dağıttığı yangın söndürme tankerlerinin son partisini teslim etti. Urla ve Çeşme köylerine ulaştırılan tankerlerle birlikte, toplamda 440 tanker köylerin kullanımına sunuldu. Muhtarlar, “Ormanların askerleriyiz, müdahaleye hazırız” dedi.

Orman köylerine hızlı müdahale için 440 tanker

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına hızla müdahale edilebilmesi amacıyla başlattığı yangın söndürme tankeri dağıtımını sürdürüyor. Son olarak Urla’nın Zeytinler ve Balıklıova ile Çeşme’nin Ildır ve Şehit Mehmet mahallelerine tankerler teslim edildi. Toplamda 440 tankere ulaşan dağıtım projesi, İzmir'in orman köylerinin yangınlara karşı daha hazırlıklı olmasını sağlıyor.

"Ormanların askeri olun"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın geçtiğimiz günlerde İnciraltı Kent Ormanı’nda düzenlenen tanker teslim törenindeki konuşması, orman yangınlarına karşı toplumun bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdı. Başkan Tugay, “Her vatandaşımızın yangınlara karşı birer asker olmasını istiyoruz” diyerek, ormanların korunması için toplumsal sorumluluğa dikkat çekmişti. Tankerlerin teslimi sırasında muhtarlar da bu çağrıya destek vererek, “Bizler ormanların askerleriyiz, tankerlerimizle hızlı müdahaleye hazırız” dediler.

Yangın söndürme eğitimi ve donanım desteği

Orman köylerine dağıtılan 2,5 ton kapasiteli tankerler, yangınlara karşı hızlı müdahaleyi mümkün kılarken, muhtarların yangın söndürme konusundaki bilgi ve becerileri de artırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tankerlerin yanı sıra yangın korunma elbiseleri, eldiven, baret ve iş gözlükleri gibi ekipmanlar da sağladı. İzmir İtfaiyesi tarafından verilen teorik ve pratik yangın eğitimleriyle donatılan muhtarlar, artık yangınlara karşı daha güçlü bir şekilde mücadele etmeye hazır.

Yerel müdahale kapasitesi artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarımada Şube Müdürü Çağlayan Karaca, tanker teslimi sonrası Urla ve Çeşme’deki muhtarları ziyaret ederek, yangınlarla mücadelede yerel müdahale kapasitesinin önemini vurguladı. Karaca, “Yaz boyunca Yarımada’da büyük yangınlarla mücadele edildi. Muhtarlarımız her zaman ilk koşanlardan oldu. Bu müdahaleler sayesinde birçok yangın da en başında söndürüldü” diyerek, yerel halkın hızlı müdahale kapasitesinin artırılmasının ormanların korunmasında kritik rol oynadığını belirtti.

Ormanlar için güçlü bir adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin orman köylerine dağıttığı yangın söndürme tankerleri, hem köylerin yangınlara karşı koruma kapasitelerini artırıyor hem de yerel halkın bu konuda bilinçlenmesini sağlıyor. Muhtarların yangın söndürme konusunda eğitilmesi ve donanımlı hale getirilmesi, orman yangınlarına karşı daha etkin bir mücadele yürütülmesine imkan tanıyor. İzmir’deki bu projenin, diğer bölgeler için de örnek teşkil edebileceği belirtiliyor.