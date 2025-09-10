Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan program, yangından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlamayı ve toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hedefledi. Etkinlik kapsamında çocuklar ve aileleri, doğayla iç içe bir gün geçirerek moral depoladı.

Ulaşım ve ihtiyaçlar belediyeden

Ödemiş’ten İzmir merkeze gidiş-dönüş ulaşımları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı. Ayrıca gezi boyunca vatandaşların temel ihtiyaçları da belediye ekipleri tarafından karşılandı. Çocuklar, doğal yaşam parkında özgürce dolaşarak hayvanları yakından görme fırsatı bulurken, aileler de bu etkinlik sayesinde yangının yarattığı stres ve yorgunluktan bir süreliğine uzaklaştı.

“Yaraları birlikte sarıyoruz”

Belediye yetkilileri, yangından etkilenen vatandaşların yalnız olmadığını vurgulayarak, benzer sosyal destek projelerinin farklı bölgelerde de devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, “Yangının yarattığı maddi ve manevi hasarı en aza indirmek için hem altyapı hem de sosyal destek alanında çalışmalarımız sürüyor. Afetzedelerin yanında olmaya, dayanışma ruhunu büyütmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın sonrası yaraları sarmanın yanı sıra, çocukların umutlarını tazeleyen ve ailelere moral veren etkinliklerle afet sonrası yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyor.