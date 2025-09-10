Manifest grubunun İstanbul’daki konserine ait görüntülerin paylaşıldığı X gönderileri erişime engellendi. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 7 Eylül tarihli kararıyla alınan erişim engeli gerekçesinde “milli güvenlik” ve “kamu düzeninin korunması” ifadeleri yer aldı.

Grup üyelerine yurt dışı yasağı

İstanbul Dolmabahçe Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen konser sırasında dans gösterileri nedeniyle haklarında “hayasızca hareketlerde bulunmak” ve “teşhircilik” suçlamasıyla soruşturma başlatılan 6 grup üyesi ile bir dansçı, dün İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

Savcının talebi üzerine mahkeme, şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şartı getirdi.

Grubun açıklaması

Kararın ardından Manifest grubu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, sahnedeki performanslarının kimseyi rahatsız etme amacı taşımadığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Amacımız kimseyi hassasiyetlerini göz ardı ederek rahatsız etmek değildi.”

“Sadece sevdiği işi yapan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında temsil etmek.”

“Sürecin hassasiyeti sebebiyle başka bir açıklamamız olmayacaktır.”

Erişim engeli kararı

Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nin 2025/10053 sayılı kararına göre Manifest konserine ait X paylaşımlarına erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesinde “milli güvenlik” ve “kamu düzeninin korunması” ifadeleri yer aldı.