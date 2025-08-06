İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "araç kiralama" ve "asfalt kaplama" ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmalarda önemli bir gelişme yaşandı. Hazırlanan iki ayrı iddianame İzmir Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edilirken, aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da yer aldığı 100 şüphelinin yargılanacağı duruşmaların tarihleri açıklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının ilk bölümü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi" ile "Kent Temizliği Şube Müdürlüğü" bünyesinde yapılan iş makinesi ve araç kiralama hizmet alımlarını kapsıyor. Bu kapsamda hazırlanan ve İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 56 şüpheli hakkında “edimin ifasına fesat karıştırmak” suçlamasıyla 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar 24 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.

Bir diğer iddianame ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "asfalt kaplama, yol ve inşaat bakım-onarım" ihaleleriyle ilgili. İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen bu dosyada, 44 sanık hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “edimin ifasına fesat karıştırma” suçlamaları yöneltilirken, 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bu davanın ilk duruşması ise 25 Kasım’da gerçekleşecek.

Her iki dosyada da sanıklar arasında İZBETON AŞ eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın bulunması dikkat çekti. Kaya’nın adı, daha önce başlatılan kooperatif soruşturmasında da geçmişti.

Kooperatif dosyasında 19 Eylül kritik tarih

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen bir diğer kapsamlı soruşturma olan "kooperatif dosyası"nda ise eski Başkan Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 65 şüpheli yargılanacak. Bu dosyada şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 11’i tutuklu olan sanıklar, 19 Eylül’de İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Operasyonun geçmişi

1 Temmuz’da başlatılan geniş kapsamlı operasyonda, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine harekete geçilmişti. Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporları doğrultusunda 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 139 kişiden 60’ı tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.