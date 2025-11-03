Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün (MIYC) Marmaris Körfezinde bu yıl 25 - 31 Ekim tarihleri arasında 36. sını gerçekleştirdiği yarışlarda Türk yatçıların yanı sıra; ABD, Rusya, Hollanda, İspanya, Kazakistan, Litvanya, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova ve Azerbaycan’ndan 113 yelkenli yat ve 1100 sporcu katıldı.
29 EKİM’E DAMGA VURDU TÜM YARIŞLARIN ŞAMPİYONU OLDU
Yarışların sürprizi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması 3. Günde, Kuzey Kıbrıs’tan Arkın Karpaz Gate Marina Gününde geldi. Marmaris Belediyesi Yat Limanında gerçekleşen kupa töreni, Kıbrıslı sponsorun özel gerçekleştirdiği gösterilerle, muhteşem bir Cumhuriyet Bayramı Kutlamasına dönüştü.
Beş gün devam eden yarış haftasında; genel sıralamada Kuzey Kıbrıs’tan Arkın Karpaz Gate Marina’ya ait Deniz Fıçı kaptanlığındaki Napan adlı yelkenli 1. Olurken sıralama: “ORC A: Brozex - Sergei Musihin, ORC B: Technonicol - Timofey Zhbankov, ORC C: St. Anna - Mikhail Kadetov, ORC D: Symfony - Anton Timakov, ORC E: Lettland - Igors Bukovskis.
ORCCHR A: Blue Amour - Aleksei Borisov, ORCCHR B: Pandeia - Oleg Ousirhnikov, ORCCHR C: Orion - Pavel Gorbunov ve ORCCHR D: Before Sunrise - Andrei Morozov” şeklinde oluştu.