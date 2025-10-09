Belediye yönetiminin aylar boyunca “güçlendirme yapacağız” sözünü vermesine rağmen şimdi farklı gerekçeler sunması, kafaları karıştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çankaya Katlı Otoparkı ile ilgili aldığı karar tartışma yaratmaya devam ediyor. Belediye, önce yapının güçlendirilmesi yönünde açıklamalar yaparken, aradan geçen sürede bu plandan vazgeçti. Yetkililer, son olarak arkeolojik alan nedeniyle güçlendirme yapılmasının plan kararlarına aykırı olduğunu ileri sürdü.

Ancak kamuoyunda, belediyenin çelişkili açıklamalarla süreci uzattığı yönünde eleştiriler artıyor. “Madem güçlendirme mümkün değildi, o halde neden aylar önce ‘güçlendirme yapacağız’ denilerek İzmirlilere söz verildi?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

“Bir gün başka, ertesi gün başka gerekçe”

Belediye yetkilileri ilk etapta, güçlendirme maliyetlerinin yeni yapım maliyetinin yüzde 60’ını aştığını belirterek projeden vazgeçildiğini duyurmuştu. Ancak söz konusu maliyetlerle ilgili ne bir teknik rapor ne de somut veriler kamuoyuyla paylaşılmadı.

Şimdi ise belediye cephesinden bu kez de “yıkım yapılsa bile sit alanı nedeniyle yeni inşaat mümkün değil” açıklaması geldi. Bu tutum, hem esnafta hem de kentlilerde “başından beri hiçbir adım atmaya niyet yoktu” yorumlarına yol açtı.

Ring sistemi planı da soru işaretleriyle dolu

Belediyenin alternatif olarak açıkladığı “ring sistemi” de eleştirilerin odağında. Eşrefpaşa Otoparkı’nın yalnızca 150 araç kapasitesine sahip olması, Kahramanlar Otoparkı’nda ise mevcut abonelik ve ring hatlarının zaten yoğun kullanılıyor olması, yeni sistemin yükü kaldırıp kaldıramayacağı konusunda ciddi endişeler yaratıyor.

Mezarlıkbaşı Otoparkı’na günlük yaklaşık 4 bin aracın giriş çıkış yaptığı düşünüldüğünde, uzmanlar bu kapasitenin mevcut ring sistemiyle karşılanmasının zor olduğuna dikkat çekiyor.

Kemeraltı esnafı ve bölge sakinleri, belediyeden güçlendirme maliyetleri ve teknik çalışmalarla ilgili şeffaf bir açıklama bekliyor.

“Eğer gerçekten kapsamlı bir güçlendirme çalışması yapıldıysa, bu raporları kamuoyuyla paylaşın. Aksi halde bu karar hem esnafı hem kent trafiğini mağdur edecek” ifadeleriyle tepkilerini dile getiriyorlar.