İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 24 Haziran’da başlattığı yaz spor okulları, 1 ayı aşkın sürede 12 bin kişiye spor yapma fırsatı sundu. 17 farklı tesiste, 25 branşta düzenlenen kurslar, kentin dört bir yanındaki spor merkezlerinde devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz spor okullarıyla spor yapmayı teşvik etmeye devam ediyor. Yüzme, atletizm, basketbol, futbol, jimnastik, tekvando, judo, tenis, satranç, temel hareket eğitimi, sutopu, halk oyunları, dans, voleybol, masa tenisi, güreş, badminton, zeka oyunları, karate ve futsal gibi geniş bir branş yelpazesi sunuluyor. Ayrıca, yetişkin kursiyerler için pilates, step-aerobik, kano, sağlıklı yaşam, kondisyon, yoga ve yüzme branşlarında da eğitimler veriliyor.

İzmir genelindeki çeşitli tesislerde düzenlenen yaz spor okulları, kentin dört bir yanındaki spor merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, Kültürpark’taki Celal Atik Spor Salonu, Konak Pazaryeri Mahallesi Spor Sahası, Bornova Naim Süleymanoğlu Spor Salonu, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bornova Meriç Yaşayan Parkı Futbol Sahası, Bornova Havuz İzmir, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, Karabağlar Can Çağnay Spor Salonu ve daha birçok merkezde eğitim alabiliyor. Ayrıca, Balçova İzmir Kayıkları Yelken ve Kano Tesisi, İzmir Marina, Bayraklı Çiçek Halı Saha ve diğer alanlarda da çeşitli spor etkinlikleri düzenleniyor.

1 Eylül'e kadar

Yaz spor okulları 1 Eylül tarihine kadar devam edecek. Katılımcılar, eğitim programı hakkında detaylı bilgiye izmirbsbspor.org adresinden, 425 04 21 (dahili 106-107-108) numaralı telefon hattından ve Celal Atik Spor Salonu merkez kayıt biriminden ulaşabilirler.