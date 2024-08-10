İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Zeynep Sarıtaş, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyaret, iki kurum arasındaki işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Coşkun, ziyaret için Derse ve Sarıtaş'a teşekkürlerini iletti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Zeynep Sarıtaş, Kiraz Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretin amacı, iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve mevcut projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak olarak açıklandı.

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse'ye ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Zeynep Sarıtaş'a nazik ziyaretlerinden ve işbirliklerinden dolayı teşekkür ederim,” dedi. Coşkun, ziyaretin hem işbirliği hem de ortak projeler açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaret sırasında, Kiraz Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen projeler ve gelecekteki işbirlikleri üzerine görüşmeler yapıldı. Özellikle acil durum yönetimi, itfaiye hizmetleri ve destek hizmetleri konularında ortak çalışmaların artırılması yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.