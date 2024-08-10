Kiraz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin ve halkın tarımsal konular hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla İğdeli Mahallesi’nde bir dizi denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda, taze fasulyelerin satıldığı pazar denetlenirken, Umurlu Mahallesi’nde ise kestane gal arısı ve kanser mücadelesi hakkında teknik bilgiler paylaşıldı.

Taze fasulyeler üzerine denetim

Kiraz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İğdeli Mahallesi’ndeki taze fasulye pazarında denetim yaptı. Denetimlerin amacı, ürünlerin kalitesini ve sağlığını kontrol etmek olarak belirlendi. Bu tür denetimlerin, hem tüketicilerin sağlığını korumak hem de üreticilerin kalite standartlarına uymasını sağlamak için yapıldığı belirtildi.

Kanser mücadelesi bilgilendirmesi

Umurlu Mahallesi’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, kestane gal arısının tarım üzerindeki etkileri ve bu zararlıyla mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca, kestane kanseri ile mücadele konusunda teknik personel tarafından sunum yapıldı. Çiftçilere, zararlıların etkilerini azaltmak ve verimliliği artırmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgiler aktarıldı.

Toplumsal bilinçlendirme ve eğitim

Tarım ve Orman Müdürlüğü, yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra, halkın tarımsal hastalıklar ve zararlılar konusunda bilinçlenmesini hedefliyor. Eğitimler ve denetimler aracılığıyla çiftçilere ve tüketicilere, sağlıklı tarım uygulamaları ve ürün güvenliği hakkında bilgi sağlanması amaçlanıyor.