İzmir Büyükşehir Belediyesi, bazı kamu personelinin sendikal haklarını savundukları ve eylem etkinliklerine katıldıkları için görevden uzaklaştırıldığına dair iddialara yanıt verdi. Belediye yetkilileri, söz konusu uzaklaştırma işlemlerinin eylemlere katılma nedeniyle değil, güvenlik görevlilerine yönelik şiddet nedeniyle uygulandığını belirtti.

Müdahalelerde 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştı

25 Temmuz 2024 tarihinde, Tüm-Bel-Sen tarafından belediyenin Kültürpark’taki hizmet birimleri önünde düzenlenen gösteri sırasında yaşanan olaylar gündeme geldi. Gösteri sırasında güvenlik personeline fiziksel müdahalede bulunuldu ve 7 güvenlik görevlisi yaralandı. Bu olaylar sonrası başlatılan incelemenin ardından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca görevden uzaklaştırma kararı alındı.

"Şiddet kabul edilemez"

Belediye, çalışanların haklarını demokratik sınırlar içinde kullanmalarını desteklediğini, ancak şiddet içeren eylemlerin yasal çerçevede karşılık bulmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Şiddet ve kişilik haklarına zarar veren davranışların kabul edilemez olduğu belirtildi.