CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fasulye ve süt fiyatlarına değinerek “Sütün bugün 13 liraya satılması için üreticinin, 8 liraya yem alması lazım. Yemin çuvalının 400 lira olması lazım. Kaç para şimdi? 580 lira, 600 lira. 600 liradan yem alıp 8 liradan süt satıyorlar. Tarlada 8 liraya üretilen fasulyenin kilosu İstanbul'da 120, Didim'de 200 liraya satılıyor” dedi.

Partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret öncesi bir partili tarafından Özel'e sokakta yaşayan bir köpek yavrusu hediye edildi. Parti binasının balkonundan partililere hitap eden Özel, belli aralıklarla bu balkondan konuşmalar yaptığını belirterek, il başkanlarının “Bu da bizim balkon konuşmamız” dediğini aktardı.

Özel, sabah ziyaret ettiği fasulye tarlasında, toplayanın da toplatanın da götürenin de mutlu olmadığını vurguladı. 13 liraya mal olan sütün üreticiden 8 liraya alındığına dikkat çeken Özel, “Köylünün, fasulye üreticisinin kabak üreticisinin domates üreticisinin partisi iktidarda değil. Fasulye 120 liraya satılırken birileri para kazanıyor. 13 liraya süt imal ediliyor. Sütün maliyeti 13 lira. 8 liraya süt alıyorlar. En çok denetlense en iyi süt 15 lira o da maliyetini kurtarmıyor. Sütün bugün 13 liraya satılması için bu adamın, 8 liraya yem alması lazım. Yemin çuvalının 400 lira olması lazım. Kaç para şimdi? 580 lira, 600 lira. 600 liradan yem alıp 8 liradan süt satıyorlar. Böyle olunca bu sefer bütün anaçlar bıçak altına gidiyor, kesiliyor. Sonra 'Türkiye'de beslenme sorunu var. Türkiye'de tarım ürünlerinde sorun var. Ne yapalım? İthalatına izin verelim.' Baştan korumuyor. Kaybediyor. Sonra ithalatına izin veriyor. İyice perişan ediyor. Bugün iktidar 8 liraya tarlada fasulye satılıp tüketicinin 80 liraya yemesine mâni olamıyorsa bu ülkede halkın iktidarı yoktur” dedi.

"12 bin 500 lira güya zamlı maaş; 20 kilo kıyma alınabiliyor"

Özel, 31 Mart seçimlerinden önce yaptığı 105 mitingde emeklinin sorununu dile getirdiğini ve 10 bin liraya geçim olmayacağını, emekli maaşının artırılması gerektiğini anlattığını belirtti.

Emekli maaşının bugün 12 bin 500 liraya olduğunu hatırlatan Özel, “Beğenmediğimiz 10 bin lira ile ocakta 25 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün verdiği 12 bin 500 lira güya zamlı maaş ile 20 kilo kıyma alıyor. Emeklinin ocak ayında isyan ettiği maaşından bile enflasyon oyunlarıyla ayda beş kilo kıyma parası çaldılar” ifadelerini kullandı.