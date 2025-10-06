İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına devam eden Meslek Fabrikası, “Canva ile Dijital Tasarım” eğitimi düzenledi. Eğitim, Halkapınar’daki Meslek Fabrikası binasında yer alan Dijital Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ücretsiz yapılan eğitimde katılımcılar, Endüstri Mühendisi Simge Erkin’in rehberliğinde grafik tasarım platformu Canva’yı kullanmayı A’dan Z’ye öğrenerek portfolyo oluşturdu ve yapay zekâ ile içerik üretebilir hâle geldi. Eğitime 16-30 yaş arası gençler katıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi” kapsamında, 16-30 yaş arası gençleri dijital dünyanın bir parçası haline getiren Dijital Gençlik Merkezi, farklı kurs, atölye ve seminer çalışmaları ile ziyaretçilerini bekliyor.



Merkezde Dijital Tasarım, Yapay Zekâ 101, 21. Yüzyıl Becerileri, Kişisel Veri Güvenliği başlıklarında etkinlikler, seminerler ve atölye çalışmaları düzenleniyor. Katılımcılar, dijital dönüşümün temel yapı taşlarıyla tanışma fırsatı buluyor. Veri Bilimi ve NoCode (Kodsuz Yazılım Geliştirme) alanlarında verilecek eğitimler için çalışmalar devam ediyor. Hem bugünün dijital dünyasına adapte olmak hem de gelecekteki iş gücü piyasasında avantajlı bir konuma ulaşmak isteyen gençler; Dijital Gençlik Merkezi'nin çalışmalarını kaçırmamak için “ibbmeslekfabrikasi.com” web adresini ve “@izbbmeslekfabrikasi” kullanıcı adlı instagram hesabını takip edebilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ