İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde bulunan sosyal tesisin yenileme çalışmalarını tamamladı. Daha önce Dikili Belediyesi’ne ait olan ve atıl durumda bulunan 78 yatak kapasiteli tesis, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 22 milyon 405 bin TL yatırımla restore edilerek yeniden hizmete alındı.

39 motelden oluşan tesis yeniden düzenlendi

Tesisin banyo ve lavabo alanları başta olmak üzere, tüm iç mekanları modernize edildi. 39 motelin yer aldığı alan, çevre düzenlemesiyle birlikte yeniden yapılandırıldı. Ayrıca 145 metrekarelik yüzme havuzu aktif hale getirilirken, çocuk oyun alanları, restoran bölümü, yeme-içme ve dinlenme alanları da oluşturuldu.

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendisi Mehmet Yeşilbağ, tesise dair şunları söyledi:

“Çandarlı girişinde yer alan tesis, denize sadece 30 metre uzaklıkta. Binalar güçlendirildi, çevresi yeşillendirildi, erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirildi. Tesisin yeniden kente kazandırılmasından mutluyuz.”

Sosyo-ekonomik gruplar öncelikli olacak

Tesisi işleten İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, özellikle tatile ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşların bu hizmetten yararlanmasını hedefliyor. Engelli erişimine uygun yapısıyla dikkat çeken sosyal tesis, 4 bin metrekarelik kullanım alanı ve 30 bin metrekarelik çayır alanıyla doğa ile iç içe bir tatil deneyimi sunuyor. Ayrıca 6 bin 500 metrekarelik bitkilendirilmiş peyzaj düzenlemesi de tamamlandı.