Osmangazi Elektrik, 22 Nisan 2025'te Uşak Merkez ve Sivaslı ilçelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Osmangazi Elektrik Duyurdu! İşte 22 Nisan Salı günü Uşak'ta elektrik kesintisi olacak ilçeler

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 22 Nisan 2025 Pazartesi günü Uşak’ın Merkez ve Sivaslı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri olacağını açıkladı. Şirket, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde enerji verilemeyeceğini, çalışmaların erken tamamlanması durumunda elektriğin ilan edilen süreden önce sağlanabileceğini belirtti.

22 Nisan Salı günü Merkez ilçesinde elektrik kesintisi

Uşak Merkez ilçesinde, 22 Nisan 2025 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak:

Gücer Mahallesi ve Gücer Mücavir Alanı: Gücer Köy Sokağı, Şehit İsmail Çetin Caddesi

Dağyenice Mahallesi: Dağyenice Köy Sokağı

Yetkililer, planlı çalışmaların erken tamamlanması durumunda elektrik enerjisinin belirtilen saatten önce verilebileceğini ifade etti.

22 Nisan Salı günü Sivaslı ilçesinde elektrik kesintisi

Sivaslı ilçesinde 22 Nisan 2025 günü iki ayrı zaman diliminde elektrik kesintileri uygulanacak:

H3: 09:00-12:00 Saatleri Arasında Kesinti Yapılacak Bölgeler

Atatürk Caddesi

Adalet Sokak

Ağalar Sokak

Ata Sokak

Atatürk 1 Meydan

Ayvazağa Sokak

Bulut Sokak

Cemre Sokak

Cengiz Topel Caddesi

Dicle Sokak

Gazi Bulvarı

Göçmen Sokak

Gündüz Sokak

Hacılar Sokak

Hasret Sokak

Hatipler Sokak

Hürriyet Caddesi

Kamber Sokak

Kirazlı Caddesi

Küçük Hasan Sokak

Küçük Sokak

Laleli Sokak

Maarif Sokak

Meltem Sokak

Okul Sokak

Olgun Sokak

Örnek Sokak Fethiye Belediyesi’ne Akdeniz’den iki ödül birden

Özen Sokak

Özlem Sokak

Payamalani Sokak

Sahil Sokak

Serçe Sokak

Sultan Sokak

Sunal Sokak

Şehit Hatipoğlu Sokak

Şehit Ruhi Çetin Caddesi

Şen Sokak

Turna Sokak

Uğur Mumcu Caddesi

Ulu Sokak

Uygur Sokak

Vadi Sokak

Volkan Sokak

Yaman Sokak

Zaman Sokak

TR Hürriyet Köşe Shell arkası çıkışında da kesintiler olacak.

13:00-17:00 Saatleri Arasında Kesinti Yapılacak Bölgeler

Aynı bölgelerde bu kez saat 13:00-17:00 arasında da bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak.

Şebeke tesis, bakım onarım çalışması yapılacak

OEDAŞ yetkilileri, kesintilerin şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için planlandığını, altyapının güçlendirilmesi amacı taşıdığını belirtti. Çalışmaların belirtilen süreden önce tamamlanması halinde, elektrik kesintisi ilan edilen saatten önce sona erecek.