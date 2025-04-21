Osmangazi Elektrik, 22 Nisan 2025'te Uşak Merkez ve Sivaslı ilçelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Osmangazi Elektrik Duyurdu! İşte 22 Nisan Salı günü Uşak'ta elektrik kesintisi olacak ilçeler
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 22 Nisan 2025 Pazartesi günü Uşak’ın Merkez ve Sivaslı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri olacağını açıkladı. Şirket, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde enerji verilemeyeceğini, çalışmaların erken tamamlanması durumunda elektriğin ilan edilen süreden önce sağlanabileceğini belirtti.
22 Nisan Salı günü Merkez ilçesinde elektrik kesintisi
Uşak Merkez ilçesinde, 22 Nisan 2025 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak:
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Gücer Mahallesi ve Gücer Mücavir Alanı: Gücer Köy Sokağı, Şehit İsmail Çetin Caddesi
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Dağyenice Mahallesi: Dağyenice Köy Sokağı
Yetkililer, planlı çalışmaların erken tamamlanması durumunda elektrik enerjisinin belirtilen saatten önce verilebileceğini ifade etti.
22 Nisan Salı günü Sivaslı ilçesinde elektrik kesintisi
Sivaslı ilçesinde 22 Nisan 2025 günü iki ayrı zaman diliminde elektrik kesintileri uygulanacak:
H3: 09:00-12:00 Saatleri Arasında Kesinti Yapılacak Bölgeler
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Atatürk Caddesi
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Adalet Sokak
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Ağalar Sokak
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Ata Sokak
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Atatürk 1 Meydan
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Ayvazağa Sokak
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Bulut Sokak
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Cemre Sokak
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Cengiz Topel Caddesi
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Dicle Sokak
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Gazi Bulvarı
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Göçmen Sokak
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Gündüz Sokak
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Hacılar Sokak
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Hasret Sokak
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Hatipler Sokak
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Hürriyet Caddesi
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Kamber Sokak
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Kirazlı Caddesi
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Küçük Hasan Sokak
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Küçük Sokak
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Laleli Sokak
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Maarif Sokak
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Meltem Sokak
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Okul Sokak
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Olgun Sokak
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Örnek Sokak
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Özen Sokak
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Özlem Sokak
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Payamalani Sokak
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Sahil Sokak
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Serçe Sokak
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Sultan Sokak
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Sunal Sokak
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Şehit Hatipoğlu Sokak
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Şehit Ruhi Çetin Caddesi
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Şen Sokak
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Turna Sokak
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Uğur Mumcu Caddesi
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Ulu Sokak
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Uygur Sokak
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Vadi Sokak
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Volkan Sokak
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Yaman Sokak
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Zaman Sokak
TR Hürriyet Köşe Shell arkası çıkışında da kesintiler olacak.
13:00-17:00 Saatleri Arasında Kesinti Yapılacak Bölgeler
Aynı bölgelerde bu kez saat 13:00-17:00 arasında da bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak.
Şebeke tesis, bakım onarım çalışması yapılacak
OEDAŞ yetkilileri, kesintilerin şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için planlandığını, altyapının güçlendirilmesi amacı taşıdığını belirtti. Çalışmaların belirtilen süreden önce tamamlanması halinde, elektrik kesintisi ilan edilen saatten önce sona erecek.