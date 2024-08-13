İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk Belediyesi’ne desteklerini sürdürüyor. İki belediye arasındaki koordineli çalışmalar, Efes Selçuk’un çeşitli ihtiyaçlarına yanıt verirken, vatandaşlardan tam not aldı.

Bisiklet park alanları okul bahçelerinde hizmette

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk’taki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda bisiklet park yerleri inşa ederek 2024-2025 eğitim öğretim sezonu öncesinde önemli bir adım attı. Okul yöneticilerinin talebi üzerine, okul bahçelerinde oluşan görüntü kirliliğini ortadan kaldıran ve bisikletle gelen öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini artıran park yerleri, eğitim dönemi başlamadan tamamlandı.

Kent merkezindeki yaya geçitleri yenilendi

Efes Selçuk Belediyesi’nin kent genelindeki çalışmalara destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki yaya geçitlerini yeniden boyayarak dikkat çekti. Yayaların ve sürücülerin farkındalığını artırmayı hedefleyen bu düzenleme, olası kazaların önüne geçmeye yardımcı olurken, Efes Selçuk halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.