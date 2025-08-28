Türkiye’nin ilk fuarı olma özelliği taşıyan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl 94’üncü kez ziyaretçileriyle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla düzenlenen fuar, 29 Ağustos – 9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleştirildi. Fuar, yine birbirinden ünlü sanatçıların konserleri, tiyatro oyunları, stand-up gösterileri ve özel sahne performanslarıyla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Çim konserleri müzikseverleri buluşturdu

Fuarın klasikleşen etkinliklerinden Çim Konserleri, bu yıl da on binlerce müzikseveri Kültürpark’ta ağırladı. Konser serisi 29 Ağustos’ta Candan Erçetin ile başladı. 30 Ağustos’ta Edis ve ön performansta Ali Altay, İzmirlilere Zafer Bayramı coşkusu yaşattı. 31 Ağustos’ta Yıldız Tilbe, 1 Eylül’de Ceza, 2 Eylül’de Nihat Sırdar ile “90’lar Kafası”, 3 Eylül’de Derya Uluğ, 4 Eylül’de ise Gripin sahne aldı. 5 Eylül’de Mustafa Sandal, 6 Eylül’de Selda Bağcan, 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman, 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi sahneye çıkarak İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına özel final yaptı. Tüm konserler saat 21.15’te başladı.

Tiyatro ve stand-up gösterileri ilgi gördü

Müzik şöleninin yanı sıra tiyatro oyunları ve stand-up gösterileri de fuar akşamlarına renk kattı. 1 – 8 Eylül tarihleri arasında Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda “Hayvan Çiftliği” oyunu sahnelendi. Deniz Göktaş, Aşkım Kapışmak, Ali Congun, Miray Akovalıgil, sihirbaz Enver Ertaş, Anlatan Adam “İbrahim Türker” ve Tahsin Hasoğlu gibi isimler sahneye çıkarak izleyicilere farklı türlerde gösteriler sundu. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Yeme-içme alanı festival havası yaşattı

Bu yıl yenilenen Yeme-İçme ve Etkinlik Alanı, ziyaretçilere festival atmosferi sundu. 19.00 – 21.00 saatleri arasında Gizem Ataş & Muffin Band, Sedat Yüce, Dolce Band, Ibis Maria Latin Night, Tamburi Del Vesuvio, Nilay Selçuk, Sevil Arnoczky ve Burak Kibar sahne aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Kültür Orkestrası özel performanslarıyla fuara renk kattı. Etkinlikler DJ performanslarıyla tamamlandı. 6 – 7 Eylül tarihlerinde düzenlenen Dans Festivali Yarışmaları ise salsa, bachata ve kizomba tutkunlarını bir araya getirdi.

Fuar süresince müzik, tiyatro, stand-up ve dans gösterileri sayesinde İzmirliler her akşam farklı bir sanat deneyimi yaşadı. 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen İzmir Enternasyonal Fuarı, kent kültürüne ve eğlence hayatına damga vurdu.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ana sponsoru Folkart, etkinlik sponsoru ise Migros oldu. Fuar giriş ücretleri tam 40 TL, öğrenci 25 TL olarak belirlendi. Ziyaretçiler fuarı her gün 16.00 – 23.00 saatleri arasında gezme imkânı buldu.